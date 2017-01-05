Бріггс і Окендо зійдуться в бою за титул "регулярного" чемпіона WBA

Представник промоутерської компанії Heavyweight Factory, що представляє інтереси Шеннона Бріггса (60-6-1, 53 КО), Рікардо Ріццо повідомив, що Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно повідомила їх боксера про те, що він повинен поборотися за титул "регулярного" чемпіона в суперважкій вазі з Фресом Окендо (37-8, 24 КО), повідомляє Братство Кличко.

На даний момент в рейтингу WBA 45-річний Бріггс перебуває на 4-му місці, а 43-річний Окендо на 5-му.

Читайте такожWBA санкціонувала "головний бій десятиліття" між Кличком і ДжошуаСторонам дали 30 днів на те, щоб залагодити угоду без промоутерських торгів. Якщо дійде до торгів, то призовий фонд розподіляється між боксерами порівну. Але Ріццо сповнений оптимізму і впевнений, що все вдасться вирішити без торгів, та Heavyweight Factory візьме на себе організацію поєдинку, який планують провести в США або Ямайці, повідомляє mmaboxing. Переможець бою Бріггс vs. Окендо зобов'язаний потім зустрітися з російським беларусом Олександром Устиновим (33-1, 24 КО), який займає 3-ю позицію в рейтингу.

«Нарешті ми отримали цей бій для Бріггса, — сказав Ріццо. — Це чудова можливість — стати чемпіоном в бою проти такого бійця, як Фрес Окендо, який близько двох років судився за можливість проведення титульного поєдинку. І він отримав таку можливість, тому що його вимоги були справедливими. Наша компанія «Heavyweight Factory» буде відповідати за організацію події, і зараз нам необхідно лише визначити його дату».

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні українець Володимир Кличко (64-4, 54 КО) і британець Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) розіграють вакантний пояс "Супер" чемпіона WBA у суперважкій вазі. Крім цього, на кону будуть титули IBF і IBO. Кращому в цій парі доведеться битися з кубинцем Луїсом Ортісом (27-0, 23 КО), який призначений обов'язковим претендентом і займає 1-й рядок рейтингу WBA.