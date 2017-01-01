Промоутер Уайлдера: у 2017-му нас чекають об'єднавчі поєдинки з Джошуа, Паркером або Кличко

Промоутер чемпіона WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера Лу Дібелла розповів про масштабні плани свого боксера на новий 2017 рік, повідомляє Братство Кличко.

Свій перший бій у новому році чемпіон проведе 25 лютого в Бірмінгемі (штат Алабама, США), зустрівшись з Анджеєм Вавжиком.

"Ми дуже раді, що дві операції пройшли добре і після них Уайлдер відновився, як і личить чемпіону. В результаті він зможе виступити вже 25 лютого, провівши черговий захист свого титулу WBC в суперважкій вазі проти польського претендента Анджея Вавжика. Ми не дивимося за спину Вавжику, але ми сподіваємося, що Деонтей повернеться абсолютно здоровим і буде готовий до активного 2017 року, в якому його чекають важливі об'єднавчі поєдинки з Джошуа, Паркером або Кличком", – наводить слова Дыбелли Worldboxingnews.

Читайте такожФ'юрі повернеться на ринг у квітні або травні 2017 року - тренерУайлдер раніше вже неодноразово заявляв, що йому цікава уніфікація титулів з переможцем поєдинку між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличком за чемпіонські пояси IBF, IBO і WBA Super. Також Уайлдер хоче провести дуже вигідний бій з фінансової точки зору проти скандального екс-чемпіона Тайсона Ф'юрі, який обіцяє повернутися на ринг в квітні-травні.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".