Британські експерти вірять в перемогу Джошуа над Кличком

Відомий британський боксерський портал Boxing News відкрив свою колонку, в якій місцеві експерти висловлюють свою думку з приводу прийдешнього мегафайта Джошуа - Кличко, повідомляє Братство Кличко.

Британці вважають, що місцевий улюбленець, чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа переможе в поєдинку проти легендарного українця Володимира Кличка.

Ліам Сміт, колишній чемпіон світу за версією WBO в першій середній вазі впевнений: "Джошуа переможе. Він занадто молодий, занадто свіжий і дуже голодний для Кличка. Кличко наближається до кінця своєї кар'єри, а Джошуа знаходиться на піку. Я вважаю, що Ентоні Джошуа його нокаутує".

Читайте такожПереможець бою Кличко - Джошуа ризикує залишитися без пояса WBA або IBFУ свою чергу, відомий британський тренер Дейв Колдуелл зазначає: "Джошуа поліпшується весь час, і я гадаю, що його швидкість і маневреність буде відігравати велику роль, а також його міць. Кличко не той боєць, яким він був раніше".

А Тоні Додсон, екс-чемпіон Британії у супер-середній вазі, зауважив: "Це поки не вирішено і ще нічого не зрозуміло, але я схиляюся до Джошуа, якщо він залишиться таким же агресивним і не дозволить Кличко тримати себе джебом на відстані".

У свою чергу кореспондент "Таймс" Рон Льюїс зауважив: "Кличко - це величезний крок вперед для Джошуа. Таких суперників, як Кличко, Ентоні не було, порівняно з тими, з якими він стикався раніше, але мені подобається Джошуа, у нього є все, щоб виграти. Я думаю, що Кличко залишив свій трон і багаторічне домінування саме для Джошуа".

Як повідомляв УНІАН, супербій за титули WBA, IBF, IBO, відбудеться 29 квітня у Лондоні, на знаменитому стадіоні «Уемблі».