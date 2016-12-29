Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією HBO

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією телеканалу HBO. Про це повідомляє ТСН Проспорт.

Другим став представник Казахстану Геннадій Головкін, третім - Андре Ворд з США. Також у Топ-5 потрапили росіянин Сергій Ковальов і Роман Гонсалес з Нікарагуа.

Нагадаємо, раніше мексиканський телеканал ESPN Deportes визнав Ломаченка автором найкращого нокауту в 2016 році. Американський ESPN включив українця до трійки найкращих боксерів року.

У 2016 році Василь Ломаченко провів два бої, вигравши обидва з них. У червні українець переміг кубинця Романа Мартінеса, а в листопаді - ямайця Ніколаса Волтерса.