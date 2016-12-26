Українець Сіллах переміг російського боксера та завоював титул WBO Asia Pacific

Український боксер Ісмаїл Сіллах завоював вакантний титул чемпіона WBO Asia Pacific в першій важкій вазі, повідомляє "Чемпіонат".

За право володіння цим титулом 31-річний уродженець Запоріжжя бився з росіянином Андрієм Князєвим на турнірі в Сучжоу (Китай) і здобув перемогу технічним рішенням суддів.

Поєдинок був розрахований на 10 раундів, проте після дев'ятого був зупинений через сильне розсічення над правим оком Сіллаха, яке відкрилося в результаті зіткнення боксерів головами. На момент зупинки бою українець лідирував у суддівських записках з рахунком 87-84, 86-85 і 88-83.

Нагадаємо, Ісмаїл Сіллах за даними рейтингу BoxRec входить до Топ-100 боксерів незалежно від вагової категорії.