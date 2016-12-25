Український боксер-важковаговик Руденко переміг американця Бергмана

Український суперважковаговик Андрій Руденко вчора в Києві захистив титул чемпіона WBC International Silver, перемігши американця Джеймсона Бергмана. Про це повідомляє xsport.ua.

Бій тривав 10 раундів. Українець володів ініціативою, і судді одноголосним рішенням віддали перемогу Руденко - 100:90, 100:90, 100:90.

Ця перемога стала для Руденко 31-ю в суперважкій вазі. Раніше він увійшов до Топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBО).