Український боксер-важковаговик Руденко переміг американця Бергмана
11:34, 25 грудня 2016Бокс
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Українець відстояв чемпіонський пояс і зміцнив власні позиції в рейтингу WBO.
Андрій Руденко переміг американця Бергмана / ufc.net.ua
Український суперважковаговик Андрій Руденко вчора в Києві захистив титул чемпіона WBC International Silver, перемігши американця Джеймсона Бергмана. Про це повідомляє xsport.ua.
Бій тривав 10 раундів. Українець володів ініціативою, і судді одноголосним рішенням віддали перемогу Руденко - 100:90, 100:90, 100:90.
Ця перемога стала для Руденко 31-ю в суперважкій вазі. Раніше він увійшов до Топ-15 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBО).
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