Ф'юрі повернеться на ринг у квітні або травні 2017 року - тренер

Дядько і тренер чемпіона WBA (Super) і WBO в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі Пітер Ф'юрі заявив, що його племінник тренується щодня і незабаром продовжить кар'єру, повідомляє Allboxing з посиланням на BoxingScene.com.

«Він бігає, він тренується щодня, і чекає, коли я відновлю роботу з ним, — сказав тренер. — Він збирається повернутися, так що чекайте Тайсона на рингу в квітні-травні майбутнього року. Він повернеться з правильним мисленням, повернеться кращим, ніж був коли-небудь. В дійсності він нічого не втратив».

Читайте такожКличко: Поразка від Ф'юрі мене розбудило«Він повернеться не тільки для того, щоб повернути свої пояси, — додав тренер. — Він доведе, що він — єдиний супертяж у світі. Думаю, два-три бої, і він знову буде битися за пояс. Особисто я хочу, щоб він зустрівся з Уайлдером. Це два великих хлопця, який можуть зробити дуже значимий бій. Сподіваюся, Уайлдер не програє до кінця наступного року, і ми постараємося зробити його поєдинок з Тайсоном».

Як повідомляв УНІАН, раніше Ф'юрі відмовився від реваншу з українцем Володимиром Кличком, пославшись на медичні показники. Відбулося це 23 вересня. Однак потім стало відомо, що в допінг-пробі Ф'юрі від 22 вересня були знайдені сліди кокаїну.