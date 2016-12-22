Чемпіон IBF Дігейл: Бій Джошуа - Ф'юрі цікавіший, ніж Кличко - Джошуа

Чемпіон світу за версією IBF в суперсередній вазі британець Джеймс Дігейл не має нічого проти бою свого співвітчизника Ентоні Джошуа та українця Володимира Кличка, але при цьому зазначає, що з куди більшим інтересом спостерігав за поєдинком Ентоні проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє Братство Кличко.

«Хороший поєдинок, але Кличко програв свій останній бій Тайсону Ф'юрі, і справжній чемпіон – саме Ф'юрі, – наводить слова Дігейла vringе.сом, посилаючись на Boxingscene. – Коротше, мене це не вражає.

Читайте такожПереможець бою Кличко - Джошуа ризикує залишитися без пояса WBA або IBFЯ хочу це побачити, але ще з більшим задоволенням я б подивився, як Джошуа боксує з Ф'юрі. Ентоні Джошуа просто звір, він найкращий боксер сучасності, якому уготована доля суперзірки. Але я б більше хотів побачити його проти справжнього чемпіона».

У листопаді минулого року Ф'юрі переміг Володимира Кличка рішенням суддів в Німеччині, але їх реванш так і не відбувся через проблеми Тайсона з психікою, допінгом та наркозалежністю.

Як повідомляв УНІАН мегафайт Кличко - Джошуа за титули чемпіона світу WBA, IBF, IBO запланований на 29 квітня в Лондоні (Англія) на 90-тисячному стадіоні Уемблі.