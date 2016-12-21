Переможець бою Кличко – Джошуа зустрінеться з Луїсом Ортісом

Переможець боксерського поєдинку між чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа та екс-чемпіоном світу Володимиром Кличком зустрінеться з кубинцем Луїсом Ортісом. Про це заявив президент WBA Жилберто Хесус Мендоса, повідомляє Sky Sports.

"Джошуа битиметься з Кличком, переможець зустрінеться з Ортісом. Ми прийняли рішення дати Ортісу шанс зустрітися з переможцем. Я встановлю крайній термін, до якого повинні будуть домовитися з Ортісом", - сказав Мендоса.

Нагадаємо, що на кону бою Кличко - Джошуа буде вакантний титул суперчемпіона WBA, а також чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO.

35-річний Луїс Ортіс володів титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBA до листопада 2016 року, коли кубинець відмовився проводити бій з обов'язковим претендентом на пояс росіянином Олександром Устиновим.