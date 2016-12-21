На боксерський бій Кличко-Джошуа вже продали 50 тисяч квитків

На боксерський бій між Володимиром Кличком та чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня, вже продані 50 тисяч квитків, повідомляє BoxingScene.com.

В рамках першого етапу продажу квитки реалізовувалися через клуб "Вемблі", сервіс Matchroom Fightpass та інтернет-портал StubHub. Шанувальники боксу в лічені години розібрали всі пропуски, які коштували від 40 до 2000 фунтів.

Друга частина продажу квитків на бій стартує 16 січня на порталі StubHub.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятимуть пояси чемпіонів світу за версією WBA, IBF і IBO.