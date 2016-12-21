На боксерський бій Кличко-Джошуа вже продали 50 тисяч квитків
12:38, 21 грудня 2016Бокс
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"Бій десятиліття" між українцем і британцем викликав серйозний ажіотаж у світі боксу.
Бій між Кличком і Джошуа викликав серйозний ажіотаж / Reuters
На боксерський бій між Володимиром Кличком та чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа, який відбудеться 29 квітня, вже продані 50 тисяч квитків, повідомляє BoxingScene.com.
В рамках першого етапу продажу квитки реалізовувалися через клуб "Вемблі", сервіс Matchroom Fightpass та інтернет-портал StubHub. Шанувальники боксу в лічені години розібрали всі пропуски, які коштували від 40 до 2000 фунтів.
Друга частина продажу квитків на бій стартує 16 січня на порталі StubHub.
Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятимуть пояси чемпіонів світу за версією WBA, IBF і IBO.
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