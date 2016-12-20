Переможець бою Кличко - Джошуа ризикує залишитися без пояса WBA або IBF

Переможець бою Кличко - Джошуа ризикує залишитися без одного з поясів - WBA або IBF, тому що обидві організації вимагають першочерговий захист титулу саме за своєю версією, повідомляє Boxing News.

Читайте такожВолодимир Кличко: Джошуа багато чому навчився, коли був моїм спаринг-партнеромЯк повідомляє видання, президент WBA Гільберта Мендоса заявив в інтерв'ю Fightnews.com, що переможець поєдинку українця Володимира Кличка з британцем Ентоні Джошуа, на кону в якому буде стояти вакантний титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі, повинен буде обов'язково зустрітися в своєму наступному поєдинку з першим номером рейтингу цієї організації кубинцем Луїсом Ортісом.

При цьому у переможця бою будуть такі ж зобов'язання перед версією IBF - це організація ухвалила, що переможець поєдинку Кличко - Джошуа повинен буде зустрітися з обов'язковим претендентом за версією IBF болгарином Кубратом Пулєвим.

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні.