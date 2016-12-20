Кличко розкритикував російського боксера Повєткіна за вживання допінгу

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко розкритикував російського боксера Олександра Повєткіна, який 17 грудня другий раз за рік попався на вживанні допінгу. Слова українця наводить BoxingNews.

"Повєткін втратив довіру вболівальників, а це дуже важливо. Спорт має бути чистим. Не повинно бути змагання в тому, у кого краще стероїди, у кого краще допінг", - заявив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 37-річний Олександр Повєткін здав позитивну допінг-пробу перед боєм за звання чемпіона світу за версією WBC з канадцем Бермейном Стіверном. Відразу ж після того, як про це стало відомо, Стіверн відмовився від бою.

Промоутери Повєткіна швидко знайшли для росіянина нового суперника, яким став французький важковаговик Жоан Дюопа. В цьому поєдинку, де вже не розігрувався чемпіонський пояс, Повєткін здобув перемогу, нокаутувавши оппонента у 6-му раунді.

Примітно, що в травні 2016 року Повєткін вже провалював допінг-тест - тоді в пробі росіянина виявили мельдоній. В команді боксера визнали, що він приймав препарат, але перестав робити це за кілька місяців до того, як мельдоній потрапив до списку заборонених. Тоді Повєткіна вирішили не дискваліфікувати, але попередили: якщо протягом року в його пробах знову знайдуть допінг, він буде дискваліфікований.