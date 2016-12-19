Володимир Кличко: Джошуа багато чому навчився, коли був моїм спаринг-партнером

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко згадав про часи, коли британець Ентоні Джошуа був його спаринг-партнером. Слова українського боксера призводить BoxingScene.

"Джошуа мій табір мав піти на користь. Він побачив, як тренуються топ-бійці, він побачив, як готується чемпіон. Я думаю, що Ентоні навчився багато чому. Він напевно пристосував ці знання до своєї підготовки", - вважає Кличко.

Читайте такожКвитки на бій Кличко-Джошуа будуть коштувати від 40 до 2000 фунтівУкраїнський боксер також зробив кілька компліментів британцю.

"У нього прекрасна команда, яка підводить його до бою максимально сильним. Мене не турбує те, що Джошуа був моїм спаринг-партнером.

Так, у нього всього 18 боїв. Але Майк Тайсон став чемпіоном світу в 20 років. Він став чемпіоном, коли був ще дитиною. Так що все відносно. Я вірю в талант Джошуа, він неймовірний атлет та чудово представляє наш спорт. Незалежно від результату нашої зустрічі, я привітаю його", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону стоятимуть пояси чемпіонів світу за версіями WBA, IBF і IBO.