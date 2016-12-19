Усик може провести наступний бій в середині березня

Чемпіон WBO в першій важкій вазі Олександр Усик може провести наступний бій 18 березня. Про це повідомляє Fox Sports, посилаючись на виконавчого директора K2 Promotions Ukraine Тома Леффлера.

Поєдинок може відбутися в Нью-Йорку в андеркарті поєдинку між казахом Геннадієм Головкіним і американцем Даніелем Джейкобсом.

Ім'я можливого суперника Усика поки не називається.

Нагадаємо, в ніч з 17 на 18 грудня Усик переміг нокаутом в 9-му раунді південноафриканця Табісо Мчуну.