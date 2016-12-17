WBC скасувала бій з участю росіянина Повєткіна через допінг

Бій за звання "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі між Олександром Повєткіним і Бермейном Стіверном, який був запланований на 17 грудня в Єкатеринбурзі не відбудеться, повідомляє ТАСС.

Канадський боксер зазначив: "Я розчарований, це верх непрофесіоналізму. Зараз бій вже абсолютно точно не відбудеться, я лечу додому. Але моя кар'єра триває. Думаю, що я буду офіційним претендентом на бій з Деонтеєм Вайлдером", - сказав Стіверн.

"Повєткін може бути дискваліфікований в разі доведення його провини, команда Стіверна надіслала повідомлення про те, що не буде брати участь у поєдинку", - зазначив президент WBC Маурісіо Сулейман.

Читайте такожРосійський боксер Повєткін: "Я б поїхав в Київ заради бою з Кличком, всі ми - російські люди"Як повідомили ТАСС в команді канадського боксера, промоутер Стіверна Дон Кінг провів переговори з Сулейманом з приводу скасування бою його клієнта з Повєткіним. "Ми глибоко розчаровані подією", - повідомили в команді Стіверна.

"WBC був повідомлений VADA (Асоціацією з добровільного тестування на допінг - прим. ТАСС) про наявність забороненої речовини остаріна у Олександра Повєткіна. Рішення буде оголошено найближчим часом", - написав раніше глава WBC у своєму Twitter. Також WBC не буде санкціонувати бій Повєткіна проти Стіверна через позитивну допінг-проби росіянина.

Остарін - речовина з групи SARM, яке використовується спортсменами під час тренувань. Вона підвищує витривалість, подібно анаболічним стероїдам. Речовини групи SARM були заборонені Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у 2008 році.

Згідно з документом WBC, текст якого наводить портал boxingscene, Повєткін здав позитивний допінг-тест 6 грудня 2016 року. "WBC проведе ретельне розслідування обставин справи і оголосить про свої рішення у відповідності з правилами", - сказано в повідомленні.