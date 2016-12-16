Кличко посів 3-є місце в оновленому рейтингу IBF

Екс-чемпіон світу український суперважковаговик Володимир Кличко внесений в оновлений рейтинг Міжнародної боксерської федерації, де вперше за рік, після поразки від британця Тайсона Ф'юрі, увійшов у топ-15 рейтингу IBF і опинився на 3-й позиції, повідомляє Братство Кличко.

Кличко поступається лише 2-му номеру рейтингу болгарину Кубрату Пулєву, який може стати новим офіційним претендентом на титул IBF, але відтіснив британця Девіда Хея, який з 3-ї позиції опустився на 4-у.

Місце обов'язкового претендента і 1-й рядок рейтингу поки що вакантне. Можливо, що IBF зобов'яже Пулєва провести бій проти одного з топів рейтингу, приміром проти кубинця Луїса Ортіса, що займає 7-ю сходинку, тому що Жоанн Дюопа (5-й номер) і Карлос Такам (6-й номер) оскаржуватимуть у січні між собою титул WBC Silver.

Читайте такожWBC присвоїв Віталію Кличку звання "Вічного" чемпіона світу в суперважкій вазіСеред інших знакових змін, варто відзначити, що американець Ерік Моліна, після поразки чемпіону Ентоні Джошуа, опустився з 8-ї сходинки на 15-у. Британець Дерек Чісора, який займав минулого місяця 11-ту сходинку рейтингу покинув рейтинг. А Ділліан Уайт, який переміг Чісору у рівному і видовищному бою увійшов у топ-15 і розташувався на 13-й сходинці.

Слід зазначити, що внесення в топ-15 рейтингу IBF Володимира Кличка означає, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) санкціонувала бій Кличка проти чемпіона IBF Ентоні Джошуа. Також на кону майбутнього мегафайта, який відбудеться 29 квітня на 90-тисячному стадіоні Уемблі в Лондоні, будуть титули WBA Super та IBO.