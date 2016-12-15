Кличко: Поразка від Ф'юрі мене збудила

Колишній дворазовий чемпіон світу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко зізнався, що до сенсаційної поразки від британця Тайсона Ф'юрі він вже багато років не відчував мотивації і використовував дуже простий підхід до своїх боїв, повідомляє Boxing News з посиланням на інтерв'ю Кличка Sky Sports:

"Поразка від Ф'юрі мене розбудила. І я вважаю, що з Джошуа мені краще буде битися саме з тим досвідом і тією мотивацією, які дала мені ця поразка", - зазначив Кличко.

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"Через багато років я зрозумів, що насправді у мене вже не було колишньої мотивації. Коли потрібно робити більше для перемоги, ніж просто чекати, що твій опонент втомиться. Тому поразка пішла мені на користь", - сказав Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня було офіційно оголошено про проведення бою Джошуа - Кличко. Бій відбудеться 29 квітня на легендарному стадіоні Уемблі в Лондоні. У ньому буде оскаржуватися титул чемпіона світу за версією IBF.

Кличко втратив усі свої титули в бою з британцем Тайсоном Ф'юрі в листопаді 2015 року. Протягом 2016-го спортсмени двічі планували бій-реванш, але обидва рази його зривав Ф'юрі. У підсумку, британського боксера дискваліфікували.