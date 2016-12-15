Українець Усик і південноафриканець Мчуну провели дуель поглядів перед боксерським поєдинком (відео)
12:13, 15 грудня 2016Бокс
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Бій між боксерами відбудеться в найближчу суботу.
Усик і Мчуну зустрінуться на рингу 17 грудня / boxingscene.com
Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик (10-0, 9 КО) і Табісо Мчуну з ПАР (17-2, 11 КО) взяли участь у дуелі поглядів, повідомляє BoxingScene.
Захід відбувся під час прес-конференції боксерів в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, бій між Усиком та Мчуну відбудеться в Лос-Анджелесі 17 грудня в андеркарті поєдинку Бернард Хопкінс - Джо Сміт-молодший.
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