Українець Усик і південноафриканець Мчуну провели дуель поглядів перед боксерським поєдинком (відео)

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик (10-0, 9 КО) і Табісо Мчуну з ПАР (17-2, 11 КО) взяли участь у дуелі поглядів, повідомляє BoxingScene.

Захід відбувся під час прес-конференції боксерів в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, бій між Усиком та Мчуну відбудеться в Лос-Анджелесі 17 грудня в андеркарті поєдинку Бернард Хопкінс - Джо Сміт-молодший.