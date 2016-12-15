Квитки на бій Кличко-Джошуа коштуватимуть від 40 до 2000 фунтів

У найближчу п'ятницю, 16 грудня, розпочнеться продаж квитків на боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа та українцем Володимиром Кличком. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на World Boxing News.

Читайте такожВолодимир Кличко: Якщо Джошуа переможе мене, я його просто привітаюПродаж квитків на найкасовіший бій в історії британського боксу пройде в два етапи. Спочатку пеперпустки на бій зможуть купити члени "Клубу Уемблі".

У вівторок, 20 грудня, квитки надійдуть у вільний продаж. Ціновий діапазон - 40, 60, 80, 100, 150, 200, 400, 800 та 2 000 фунтів (VIP-зона+безкоштовне бронювання).

Другий етап продажу квитків на бій Кличко-Джошуа стартує 16 січня 2017 року та проходитиме на порталі StubHub.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону будуть стояти пояси чемпіонів за версією WBA, IBF і IBO.