Володимир Кличко: Якщо Джошуа переможе мене, я його просто привітаю

Екс-чемпіон світу Володимир Кличко (64-4, 53 КО) розповів про свої плани на бій проти британського чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО). Слова українського боксера наводить xsport.ua.

"Я опишу в п'яти кроках, про що мрію. Якщо я зможу зробити всі ці кроки, то я зможу подолати всі проблеми свого життя.

Перший – це стати чемпіоном світу за трьома версіями.

Другий – це наслідки. Якщо Ентоні переможе, то я просто його привітаю. Але коли я виграю, то допоможу йому знову повернутися на ринг.

Третій – мені потрібен хтось, хто допоможе мені набрати свою найкращу форму. У мене будуть спаринг-сесії, і ми будемо шукати хлопців, які схожі стилем на Ентоні.

Четвертий – я уявляю собі, як я стою з трьома чемпіонськими поясами на стадіоні перед 80-90 тисячами фанатів.

П'ятий – я одержимий здійснити свій перший крок", - заявив Кличко.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону будуть стояти пояси чемпіонів за версією WBA, IBF і IBO.