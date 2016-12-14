Джошуа: Перемога над Кличком буде стартом моєї легендарної кар'єри

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) вважає, що люди почнуть сприймати його зовсім по-іншому в разі перемоги над українцем Володимиром Кличком (64-4, 53 КО). Про це британець заявив на прес-конференції в Лондоні, повідомляє xsport.ua.

Читайте такожБій Кличко - Джошуа принесе рекордну для Британії прибуток"Нокаут Кличка буде вишенькою на торті, але просто перемога дуже можлива. Це той шанс, який може перетворити мене з чемпіона на легенду. Це той вид поєдинків, який змінює думку людей про тебе.

Я чемпіон світу за версією IBF, але це буде стартом моєї легендарної кар'єри", - заявив Джошуа.

Нагадаємо, бій Кличко - Джошуа пройде 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". На кону будуть стояти пояси чемпіонів за версією WBA, IBF та IBO.