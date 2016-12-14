Усик: У 2018 році я буду виступати в суперважкій вазі

У Лос-Анджелесі учасники боксерського вечора в Інглвуді провели відкрите тренування, під час якого Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик (10-0, 9 КО) заявив, що планує в найближчому майбутньому завоювати ще кілька титулів у своїй ваговій категорії, а вже у 2018-му році Усик збирається змінити крузервейт на суперважкий дивізіон, повідомляє Братство Кличко.

"Я можу битися скрізь, для мене з цим немає проблем. Але зараз настав час побитися на території США і показати себе місцевій публіці. Я спостерігав за боями в США Ковальова, Ломаченка, Головкіна. Дивився їхні бої і теж хотів боксувати в штатах, навіть коли ще був аматором", - зазначив Усик.

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"Я думаю, що всі ми, вихідці зі Східної Європи, приїжджаємо голодними бійцями в США. У нас є мрії і бажання стати зірками, саме тому ми досягаємо успіху. Всі мої знайомі раді тому, що я буду боксувати у США. Так і я читаю, що пишуть інші люди в інтернеті, всі кажуть, що це мені на користь. Що мене повинні почати пізнавати у світі", - продовжив Олександр.

"Я б хотів завоювати ще парочку титулів в крузервейті, якщо не всі. І я думаю, що до 2018 року я буду битися вже в суперважкій вазі. Я б хотів битися як Бернард Хопкінс, до 51 року. Я буду просити Бога, щоб дав мені здоров'я. Але як буде, я не знаю", - сказав Усик.

Як повідомляв УНІАН, свій наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти південноафриканця Табісо Мчуну (17-2, 11 КО) в андеркарті бою Бернард Хопкінс - Джо Сміт