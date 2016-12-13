WBC присвоїв Віталію Кличку звання "Вічного" чемпіона світу в суперважкій вазі

Всесвітня боксерська рада (WBC) на 54-му щорічному з'їзді, оголосила легендарного чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC українця Віталія Кличка «Вічним» чемпіоном світу в суперважкій вазі, повідомляє Братство Кличко.

«Немає нічого неможливого. Я народився в Радянському Союзі, великій країні, де професійний бокс був заборонений. У 1986 році я побачив, як Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі і сказав друзям: «Знаєте, хлопці? Один раз я буду битися з суперниками на зразок цього. Одного разу я стану чемпіоном світу у важкій вазі. І я все ж підняв над собою цей зелений пояс, який раніше належав Тайсону і Мохаммеду Алі. Дуже важливо, щоб у людини була мрія і він робив все для її досягнення», — заявив Кличко у своєму виступі на з'їзді.

3-разовий чемпіон світу Віталій Кличко, який також ще володів титулом WBO в 1999-2000 рр., є дворазовим чемпіоном WBC і володів титулом чемпіона світу за цією версією в 2004-2005 і 2008-2012 рр.

Двічі Віталій залишав свій титул вакантним після оголошення про завершення кар'єри, пішовши й не програвши чемпіонський пояс суперникам, а в ранзі "Почесного" чемпіона WBC, провів після другого завоювання титулу WBC 9 чемпіонських захистів поспіль.

Віталій зрівнявся за цим показником захистів титулу з іншими легендарними чемпіонами минулих років: Джо Фрейзером, Майком Тайсоном і Ленноксом Льюїсом, з яким Віталій Кличко влаштував одну з найбільших битв в історії боксу, визнану WBC кращим боєм десятиліття в суперважкій вазі.