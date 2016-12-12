Бій Кличко - Джошуа принесе рекордний для Британії прибуток

Бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа принесе організаторам і боксерам рекордний для Великої Британії прибуток, який складе близько 50 мільйонів євро. Про це повідомляє tribuna.com, посилаючись на Daily Mail.

Зазначається, що ціла низка компаній хочуть стати спонсорами бою або одного з боксерів: Beats By Dre, Jaguar, EQ Nutrition.

Також хороший прибуток повинна принести продаж телевізійних прав. Зокрема, телекомпанія RTL має намір купити трансляцію поєдинку для німецької аудиторії за 4,8 мільйона євро. Телебачення США - Showtime або HBO - заплатить 1,8 мільйона, а продаж прав решті світу принесе ще 1,2 мільйона.

Нагадаємо, на кону бою Джошуа – Кличка, який відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, будуть титули чемпіона світу за версією IBF і суперчемпіона світу за версією WBA.