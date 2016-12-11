Джошуа: Бій з Кличком буде вершиною мого сходження в боксі

Чемпіон світу за версією IBF Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від свого наступного бою проти українця Володимира Кличка. Слова британського боксера наводить boxingscene.com.

"Цей бій буде одним з найбільш важливих вечорів у моїй кар'єрі. Це найвища точка мого сходження в професійному боксі. Минуло три роки з тих пір, як я став професіоналом. У мене був час набратися досвіду і проти хлопців, які одразу ж падали, і проти тих, хто бився жорстко.

Зараз для мене найкращий час, щоб зробити ще один крок і захистити свій чемпіонський пояс проти однієї з легенд спорту. Немає сумнівів, що це буде титанічна битва з високими ставками. Коли я вийду в ринг, я буду готовий до перемоги, як був готовий в кожному з моїх боїв. Легенда проти чемпіона – настав час писати історію", – заявив Джошуа.

Нагадаємо, вчора Ентоні Джошуа захистив титул чемпіона світу за версією IBF в поєдинку з американцем Еріком Моліною. Бій завершився у третьому раунді після того, як Джошуа відправив суперника в нокаут.

Відразу після цього поєдинку було оголошено про те, що бій Джошуа проти Володимира Кличка відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону цієї зустрічі буде стояти пояси IBF і WBA.