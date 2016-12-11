Джошуа: Бій з Кличком буде вершиною мого сходження в боксі
Британський чемпіон світу вважає, що для нього настає історичний момент.
Чемпіон світу за версією IBF Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від свого наступного бою проти українця Володимира Кличка. Слова британського боксера наводить boxingscene.com.
"Цей бій буде одним з найбільш важливих вечорів у моїй кар'єрі. Це найвища точка мого сходження в професійному боксі. Минуло три роки з тих пір, як я став професіоналом. У мене був час набратися досвіду і проти хлопців, які одразу ж падали, і проти тих, хто бився жорстко.
Зараз для мене найкращий час, щоб зробити ще один крок і захистити свій чемпіонський пояс проти однієї з легенд спорту. Немає сумнівів, що це буде титанічна битва з високими ставками. Коли я вийду в ринг, я буду готовий до перемоги, як був готовий в кожному з моїх боїв. Легенда проти чемпіона – настав час писати історію", – заявив Джошуа.
Нагадаємо, вчора Ентоні Джошуа захистив титул чемпіона світу за версією IBF в поєдинку з американцем Еріком Моліною. Бій завершився у третьому раунді після того, як Джошуа відправив суперника в нокаут.
Відразу після цього поєдинку було оголошено про те, що бій Джошуа проти Володимира Кличка відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону цієї зустрічі буде стояти пояси IBF і WBA.