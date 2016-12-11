Кличко про свого суперника: Джошуа - найкращий в молодому поколінні боксерів

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу Володимир Кличко поділився очікуваннями від свого наступного бою проти британця Ентоні Джошуа. Слова українця наводить boxingscene.com.

"З нетерпінням чекаю цього бою року, як і фанати боксу по всьому світу. Вперше за десять років я претендент. Я буду битися з чемпіоном, якого вважаю найкращим у молодому поколінні. Досвід проти молодості. Це робить поєдинок унікальним. Я буду готовий до виклику", – заявив Кличко.

Нагадаємо, вчора Ентоні Джошуа захистив титул чемпіона світу за версією IBF в поєдинку з американцем Еріком Моліною. Бій завершився у третьому раунді після того, як Джошуа відправив суперника в нокаут.

Відразу після цього поєдинку було оголошено про те, що бій Джошуа проти Володимира Кличка відбудеться 29 квітня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону цієї зустрічі буде стояти пояси IBF і WBA.