Бій Кличко - Джошуа відбудеться 29 квітня на легендарному стадіоні "Уемблі" в Лондоні

Відразу ж після перемоги Ентоні Джошуа над Еріком Моліною в бою, який був зупинений британським чемпіоном у третьому раунді, глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн оголосив про довгоочікуваний мегафайт двох олімпійських чемпіонів і одних з найкращих супертяжів сучасності. 29 квітня на стадіоні Уемблі Ентоні Джошуа зустрінеться з Володимиром Кличком, повідомляє SportArena.

Володимир, який був присутній на вечорі боксу в Манчестері, де Джошуа переміг Моліну, піднявся на ринг з рингсайду і поспілкувався з британською публікою. «Хотіли б побачити справжній мегафайт? Готові? Ви його отримаєте», — підтвердив слова Хірна Кличко.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа міг відбутися 10 грудня, але українець отримав травму, яка не дозволила йому відбоксувати цього року.

На момент поєдинку з Джошуа кар'єрна пауза Кличка сягне 17 місяців. В останній раз він виступав минулого листопада, коли поступився Тайсону Ф'юрі. Реванш з Ф'юрі повинен був відбутися влітку, але тоді британець послався на травму ноги. Перенесений на осінь поєдинок знову був скасований через проблеми Ф'юрі з наркотиками і подальшу депресію.