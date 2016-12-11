Джошуа нокаутував Моліну і захистив титул чемпіона світу IBF

У Манчестері завершився титульний бій за пояс чемпіона світу IBF, в якому Ентоні Джошуа захистив свій пояс у бою з Еріком Моліною.

Бій завершився достроково, на другій хвилині третього раунду.

Претендент Моліна вийшов на ринг явно не підготовленим до бою, постійно притискався до канатів і в середині третього раунду був вперше відправлений в нокдаун. Втім, він швидко встав. Але, вже за кілька секунд, після наступної атаки Джошуа, був знову відправлений на настил - вже в нокаут.

Таким чином, Джошуа вдруге захистив пояс чемпіона світу IBF.

Тепер, у квітні 2017-го року у Великобританії повинен відбутися бій за титул чемпіона світу між Джошуа і українцем Володимиром Кличком.