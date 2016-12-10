Паркер став чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBO

В бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі (понад 90,7 кг), новозеландець Джозеф Паркер (22-0, 18 КО) досить спірно переміг мексиканського противника Енді Руїса-молодшого (29-1, 19 КО) за очками, повідомляє vringe.com.

Раніше пояс залишався нічийним після драми у виконанні Тайсона Ф'юрі.

Поєдинок видався не дуже видовищним: зазвичай атакуючий Паркер в цей раз вирішив попрацювати від суперника, а Руїс, навіть створюючи ситуації, робив це недостатньо часто і активно, щоб впевнено класти раунди собі в скарбничку.

У пізніх раундах мексиканець став пропускати частіше, однак працював трохи активніше, що позитивно позначилося на його очковому доробку.

Підсумок посереднього по частині видовищності та демонстрованої майстерності бою — перемога господаря рингу рішенням більшості суддів — 114-114 і двічі 115-113.