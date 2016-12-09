Чісору покарали за кидок столу у суперника напередодні бою

Екс-претендент на титул чемпіона світу в суперважкій вазі Дерек Чісора умовно дискваліфікований і позбавлений британської ліцензії на два роки за конфлікт з Диллианом Уайтом на фінальній прес-конференції перед боєм, на якій скандальний британець запустив столом у свого суперника, повідомляє Братство Кличко з посиланням на Mirror.

Також британця оштрафували на 25 тисяч фунтів стерлінгів. Ще 5 тисяч він заплатить за розгляд у Британській раді з контролю за боксом (BBBofC), який зібрав екстрене засідання з такого приводу.

Не можна не відзначити, досить оперативне втручання боксерського контролюючого органу Великобританії в дану ситуацію, на відміну від історії з допінговим скандалом екс-чемпіона світу британця Тайсона Ф'юрі, яка триває вже не один місяць...

Покарання не завадить поєдинку Чісори з Вайтом, який був на межі зриву, але все-таки пройде 10 грудня в Манчестері, в андеркарті бою Джошуа — Моліна. На кону у ньому як і раніше буде право претендувати на титул WBC, але буде відсутня титул чемпіона Британії.

На сьогоднішньому офіційному зважуванні учасників суботнього боксерського вечора, Дерек Чісора і Ділліан Уайт пройдуть процедуру в різний час, щоб уникнути чергової сутички до бою. Якщо протягом двох років Чісора здійснить ще один проступок, умовне покарання буде змінено на повноцінне відсторонення від боксу в межах Великобританії.