Кличко: Бій з Джошуа дозволить мені повернутися на ринг, а потім повернути всі свої пояси

Екс-чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко (64-4, 54 КО) розповів про своє повернення на ринг, майбутній бій з британським чемпіоном Ентоні Джошуа (17-0, 17 КО) і підвів підсумки 2016-го року в інтерв'ю The Telegraph, зазначивши, що розраховує тріумфально повернутися на великий ринг, повідомляє Братство Кличко.

“Так довго поза рингом я ще не залишався. Я не виступав вже більше року. За останні 26 років це мій найтриваліший відпочинок. У важкій вазі з'явилося кілька незвичайних персонажів. Потенціал у “супертяжів“ зараз величезний", - почав Кличко.

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"Завдяки бою з Джошуа я розраховую спершу повернутися в ринг, а потім і повернути всі свої пояси. Сподіваюся, у мене вийде. Цей рік склався не найкращим чином. Я тренувався, готувався до поєдинків, які так і не відбулися. Це повторювалося кілька разів. Сподіваюся, що це залишиться в минулому році, а в 2017-му мені все-таки вдасться вийти в ринг", - зауважив Володимир.

"Я не кажу, що націлений на рекорд Джорджа Формана, який 45 років став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі, але все може бути. Зараз я відчуваю себе чудово і неймовірно мотивованим. Я зроблю все, щоб виграти бій", — заявив Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, очікується, що бій Кличко — Джошуа може бути оголошено вже 10 грудня після бою британця з Еріком Моліною. Володимир Кличко буде присутній на бою в якості експерта для телеканалу Sky Sports і в разі перемоги Джошуа, Володимир може піднятися на ринг, щоб анонсувати їх наступний бій. Раніше британська преса вже повідомила, що поєдинок Кличко — Джошуа може відбутися в Лондоні 29 квітня на стадіоні Уемблі.