Кличко: Бій на "Уемблі" з Джошуа стане новим викликом для мене

Екс-чемпіон світу з боксу український суперважковаговик Володимир Кличко заявив, що був би дуже радий, якби його поєдинок з чемпіоном за версією IBF Ентоні Джошуа відбувся на лондонському стадіоні "Уемблі", повідомляє Братство Кличко.

Кличко зазначив, що стадіон "Уемблі" був би ідеальним місцем для проведення бою за звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, IBF, IBO проти Джошуа.

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Мегафайт Кличко - Джошуа планувався на 10 грудня цього року в Манчестері, але через травму українця був скасований. Бій може відбутися 29 квітня 2017 року, якщо Джошуа захистить свій титул в поєдинку з американцем Еріком Моліною.

"Дуже сильно чекаю ще одного бою на великому стадіоні", — наводить Sky Sports слова Володимира Кличка. — "На таких я проводив поєдинки сім разів, але ніколи не бився на арені місткістю 80 тисяч осіб. Напевно, найбільший стадіон з усіх, на яких я боксував, — арена "Шальке" в Гельзенкірхені, яка вміщує 61 тис. вболівальників, а 80 тисяч — це абсолютно новий виклик для мене. Це було б чудово".