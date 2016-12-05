Бій Джошуа та Кличка ймовірно пройде в квітні - промоутер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версією IBF Ентоні Джошуа (17-0, 17 КО) Едді Хірн знову заявив, що його підопічний, швидше за все, зустрінеться з українцем Володимиром Кличком (64-4, 54 КО) у квітні 2017 року. Про це повідомляє worldboxingnews.net.

При цьому він спростував інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, що поєдинок має пройти 29 квітня.

"Це не дата поєдинку Кличка з Джошуа, але я б сказав, що зустріч ймовірно пройде у квітні. Те, що бій пройде 29 квітня, - це неправдива інформація. Але я хочу запевнити уболівальників у тому, що Джошуа та Кличко обов'язково зустрінуться на рингу", - сказав Хцрн.

На даний момент Ентоні Джошуа готується до поєдинку проти американця Еріка Моліни, який відбудеться 10 грудня.