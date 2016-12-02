Бій Кличко - Джошуа під загрозою зриву: суперником британця може стати болгарин Пулєв

Колишній суперник легендарного українського суперважковаговика Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв (23-1, 12 КО) отримав попередню згоду на проведення бою з чемпіоном світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Ентоні Джошуа, повідомляє Братство Кличків.

Про попереднє санкціонування бою Джошуа — Пулєв повідомив промоутер болгарина Калле Зауерланд, додавши, що попередню згоду на проведення поєдинку від команди Джошуа також вже отримано.

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Для того, щоб претендувати на бій з британським чемпіоном, Кубрат Пулєв 3 грудня у Софії повинен побити екс-чемпіона світу нігерійця Семюеля Пітера (36-5, 29 КО). На кону бою буде стояти вакантний WBA Inter-Continental heavyweight title.

"У разі успіху Пулєв зможе поборотися за звання чемпіона світу в поєдинку з англійцем Ентоні Джошуа", – заявив Калле Зауерланд.

Як повідомляв УНІАН, на бій з Джошуа також націлений і Володимир Кличко. За словами промоутера Ентоні Джошуа Едді Херна, мегафайт, в якому британський чемпіон битиметься з Володимиром Кличком за титули IBF, WBA Super і IBO, повинен відбутися навесні 2017 року