Найближчий бій Олександра Усика розсудять американські рефері

Сьогодні став відомий склад суддів і рефері, які будуть обслуговувати поєдинок українця Олександра Усика проти Табісо Мчуну, повідомляє прес-служба промоутерської компанії братів Кличків К2.

Рефері в рингу - Луїс Морет (США). Бокові судді: Джонатан Девіс, Керміт Бэйлис і Левай Мартінес (США). Супервайзер поєдинку — президент Всесвітньої боксерської організації Франсіско Валкарсель.

Свій титул чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO Олександр Усик завоював у вересні нинішнього року, перемігши одноголосним рішенням суддів Кшиштофа Гловацького з Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в Інглвуді (США) Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик проведе перший захист титулу в поєдинку з Табісо Мчуну.