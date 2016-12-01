Усик хоче провести об'єднавчий бій з переможцем поєдинку Лебедєв - Гассієв

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик (10-0, 9 КО) поділився своїми планами на найближче майбутнє в бесіді з американськими журналістами, повідомляє Братство Кличко.

Під час медіа-ланчу в Лос-Анджелесі з американськими журналістами, на якому також були присутні менеджер Егіс Климас і виконавчий директор K2 Promotions Том Леффлер, Олександр Усик заявив, що хотів би провести об'єднавчий бій з переможцем поєдинку Денис Лебедєв - Мурат Гассієв.

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"Я б дуже хотів побитися з переможцем бою Лебедєв - Гассієв, але, думаю, це поки що неможливо, тому що у них там якісь захисту титулу ще (проти переможця бою Шуменов - Дортікос). Але, звичайно, я хотів би побитися з переможцем цього бою", - сказав Олександр Усик.

Як повідомляв УНІАН, Усик продовжує підготовку до бою з південноафриканцем Табісо Мчуну (17-2, 11 КО), який відбудеться 17 грудня в передмісті Лос-Анджелеса Інглвуді, США