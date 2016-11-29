Ломаченку потрібен суперник, який може бити по яйцях, а не тільки тікати - промоутер Арум

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає, що кубинський боксер Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) не підходить українцю Василю Ломаченку (7-1, 5 КО) в якості наступного суперника. Слова Арума наводить BoxingScene.

"Послухайте, я займаюся справами Ломаченка, тому що у нього є неймовірний потенціал стати суперзіркою. І тому я не збираюся ставити його на бій, в якому він легко здобуде перемогу. Це буде поганий бій. Василю потрібен суперник, який здатен бити по яйцях, а не тільки тікати.

Не можна ставити Рігондо проти Ломаченка, тому що люди заснуть під час перегляду бою. Це явно не найкращий варіант для видовищного поєдинку", - вважає Арум.

Нагадаємо, Василь Ломаченко у неділю, 27 листопада, переміг ямайця Ніколаса Волтерса та захистив титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO.