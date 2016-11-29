Ломаченко увійшов до топ-20 рейтингу найкращих боксерів світу за версією BoxRec

Чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко піднявся на 18-е місце серед всіх боксерів світу в незалежному комп'ютерному рейтингу порталу BoxRec.

Перерахунок позицій відбувся після перемоги Ломаченка над ямайцем Ніколасом Волтерсом технічним нокаутом минулої неділі, 27 листопада.

При цьому, у своїй ваговій категорії український боксер посідає перше місце.

Читайте такожЛомаченко збирається провести в наступному році три-чотири боїЛідирує в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії мексиканець Сауль Альварес (перша середня вага), на другому місці знаходиться філіппінець Менні Паккьяо (напівсередня вага), на третьому - казах Геннадій Головкін (середня вага).

В український топ-3 окрім Ломаченко входять Олександр Усик (34-е місце, перша важка вага) та Віктор Постол (36-е місце, перша напівсередня вага). Суперважковаговик Володимир Кличко, який не проводив бої більше року, виключений з рейтингу.