Ломаченко збирається провести в наступному році три-чотири бої

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко у наступному році має провести 3-4 поєдинки. Про це у коментарі BoxingScene повідомив менеджер українця Егіс Клімас.

"Боб Арум (глава промоутерської компанії Top Rank - ред.) сказав мені, що в наступному році хоче організувати для Василя мінімум три бої, а може, й чотири. Все буде залежати від імен суперників. Ми плануємо перший бій на кінець березня або квітня", - сказав Клімас.

За словами Ломаченко, він хоче провести бій з одним з боксерів, у якого вже є титул чемпіона. "Можливо, це може бути Франсіско Варгас, у якого є пояс WBC. Можливо, це буде чемпіон IBF або WBA", — сказав Ломаченко.

Також на бій проти українця претендує чемпіон світу за версією WBO Террі Фленеган, але Ломаченко готовий битися з ним лише в США, в той час як британець бажає проводити поєдинок тільки у себе на батьківщині.

Боб Арум вважає, що Ломаченко міг би зустрітися на рингу в наступному році з Орландо Салідо, який раніше завдав йому єдиної поразки у професійній кар'єрі, а також з легендарним філіппінцем Менні Паккьяо.

Тим не менш, Василь не вважає ці бої пріоритетними для себе, хоча допускає їх проведення у майбутньому. Зокрема, для бою з Паккьяо українцю потрібно перейти у напівсередню вагу, чого він зараз робити не хоче.

Нагадаємо, вчора вранці Василь Ломаченко переміг технічним нокаутом ямайця Ніколаса Волтерса і захистив титул чемпіона світу за версією WBO.