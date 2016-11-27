У Ломаченка особливий талант, який ми раніше ніколи не бачили - знаменитий промоутер Арум

Знаменитий промоутер Боб Арум, компанія якого Top Rank опікується українським боксером Василем Ломаченком, впевнений, що його підопічний є великим спортсменом.

Про це 84-річний промоутер заявив після сьогоднішньої перемоги Ломаченко над ямайцем Ніколасом Волтерсом, повідомляє ESPN.

"Я зовсім не здивований його перемозі. Я вболівав за нього більше за всіх з самого початку. Він - великий. Кожному, хто любить бокс, має подобатися його стиль.

Люди, які дивляться його бої, будуть знову закохуватися в бокс. Він краще, ніж всі ці звичайні бійці. У нього є особливий талант, якого ми раніше ніколи не бачили", — вважає Арум.

Зазначимо, що Боб Арум входить до Зали слави боксу в якості промоутера. У нинішньому році він відзначає 50-річчя своєї кар'єри, протягом якої організовував бої таких легендарних боксерів, як Мохаммед Алі, Джордж Формен, Флойд Мейвезер, Менні Паккьяо, Оскар де ла Хойа та інших.

Арум став шанувальником Ломаченка після виступу українця на Олімпіаді-2012 в Лондоні, де боксер завоював золоту медаль.

Нагадаємо, сьогодні в Лас-Вегасі Василь Ломаченко захистив свій чемпіонський пояс за версією WBO, перемігши Волтерса технічним нокаутом.