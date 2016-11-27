Ломаченко: Волтерс просто захищався, тому я легко переміг

Чемпіон світу з боксу у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) за версією WBO Василь Ломаченко зізнався, що його сьогоднішня перемога над ямайцем Ніколасом Волтерсом була легкою. Слова українського спортсмена після бою наводить ESPN.

"Волтерс - хороший боєць. Він дуже сильний, але сьогодні він просто стояв і захищався, завдяки чому я легко переміг", - заявив Ломаченко.

"Перемоги приносять не тільки сила і швидкість. Багато речей мають значення. Треба багато тренуватися і бути універсальним у ринзі. Саме поєднання всіх цих речей робить мене таким сильним", — пояснив свій успіх українець.

Нагадаємо, сьогодні в Лас-Вегасі Василь Ломаченко захистив свій чемпіонський пояс, перемігши Уолтерса технічним нокаутом.