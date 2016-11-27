Порошенко привітав боксера Ломаченка з перемогою

Президент Петро Порошенко привітав українського боксера Василя Ломаченка з перемогою у поєдинку проти ямайця Ніколаса Волтерса.

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«Так! Василь Ломаченко перемагає Ніколаса Волтерса! Наш співвітчизник захистив титул чемпіона світу за версією WBO Найтепліші вітання нашому боксерові!», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, Ломаченко у бою за звання чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) здобув перемогу технічним нокаутом у поєдинку проти Волтерса.

Упродовж бою Ломаченко володів значною перевагою, і в перерві між сьомим і восьмим раундом Волтерс прийняв рішення припинити бій.