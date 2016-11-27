Ломаченко достроково переміг Волтерса та захистив чемпіонський пояс WBO

Український боксер Василь Ломаченко у бою за звання чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі (до 59 кг) переміг Ніколаса Волтерса з Ямайки.

Поєдинок відбувся сьогодні вранці в Лас-Вегасі.

Читайте такожЛомаченко увійшов в десятку кращих боксерів світу незалежно від вагової категоріїПротягом бою Ломаченко володів значною перевагою, і в перерві між сьомим і восьмим раундом Волтерс прийняв рішення припинити бій. Таким чином, українець здобув перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що для 28-річного Ломаченка, який є дворазовим олімпійським чемпіоном, це був восьмий бій на професійному рингу. У семи з них українець виграв, зокрема в п'яти - нокаутом.

Волтерс, який у 2012-2015 роках володів титулами чемпіона світу за версією WBA, зазнав своєї першої поразки в 28 поєдинках.