Два українських боксери стали срібними призерами молодіжного ЧС

У Санкт-Петербурзі (Росія) завершиося молодіжний чемпіонат світу з боксу, де два українських боксери поступилися у фінальних поєдинках своїх вагових капегорий і завоювали срібні медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Павло Гула, який представляє Хмельницький у фінальному поєдинку у ваговій категорії до 69 кг. поступився Садриддину Ахмедова з Казахстану. У свою чергу, в більш важкій ктаегории до 81 кг. Роман Савицький поступився кубинцеві Осварі Давиду Моррелу Гутіеросу. Кубинець згодом був визнаний кращим боксером турніру.

Молодіжний Чемпіонат світу проводиться для спортсменів у віці 17-19 років.