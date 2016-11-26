Два українських боксери стали срібними призерами молодіжного ЧС
20:33, 26 листопада 2016Бокс
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Медалістами першості стали Павло Гула і Роман Савицький.
Українці завоювали дві медалі молодіжного ЧС / eubcboxing.org
У Санкт-Петербурзі (Росія) завершиося молодіжний чемпіонат світу з боксу, де два українських боксери поступилися у фінальних поєдинках своїх вагових капегорий і завоювали срібні медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.
Павло Гула, який представляє Хмельницький у фінальному поєдинку у ваговій категорії до 69 кг. поступився Садриддину Ахмедова з Казахстану. У свою чергу, в більш важкій ктаегории до 81 кг. Роман Савицький поступився кубинцеві Осварі Давиду Моррелу Гутіеросу. Кубинець згодом був визнаний кращим боксером турніру.
Молодіжний Чемпіонат світу проводиться для спортсменів у віці 17-19 років.
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