Британський боксер помер у 22 роки після першого бою в кар'єрі

Британський боксер польського походження Куба Мочик помер із-за важких черепно-мозкових травм, отриманих у своєму першому бою на любительському рингу, повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету Mirror.

Бій відбувся у суботу. У третьому раунді поєдинку суперник Мочика, ім'я якого не уточнюється, завдав йому важкий удар, після якого він не зміг піднятися. Після цього боксер був доставлений в лікарню, де лікарі підключили його до апарату життєзабезпечення. Пізніше Мочик помер, не приходячи в свідомість.

Також видання зазначає, що однією з причин смерті 22-річного боксера могло стати крововилив у мозок.