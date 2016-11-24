Британський боксер помер у 22 роки після першого бою в кар'єрі
17:11, 24 листопада 2016Бокс
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У третьому раунді поєдинку суперник боксера, ім'я якого не уточнюється, завдав британцеві важкий удар, після якого той не зміг піднятися.
Мочик міг померти від крововиливу в мозок / mirror.co.uk
Британський боксер польського походження Куба Мочик помер із-за важких черепно-мозкових травм, отриманих у своєму першому бою на любительському рингу, повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету Mirror.
Бій відбувся у суботу. У третьому раунді поєдинку суперник Мочика, ім'я якого не уточнюється, завдав йому важкий удар, після якого він не зміг піднятися. Після цього боксер був доставлений в лікарню, де лікарі підключили його до апарату життєзабезпечення. Пізніше Мочик помер, не приходячи в свідомість.
Також видання зазначає, що однією з причин смерті 22-річного боксера могло стати крововилив у мозок.
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