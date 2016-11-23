Про проведення бою Кличко-Джошуа можуть оголосити 10 грудня - польські ЗМІ

Про проведення бою між Ентоні Джошуа та Володимиром Кличко можуть офіційно повідомити одразу після найближчого поєдинку британця, який відбудеться 10 грудня, повідомляє ringpolska.pl.

В цей день Джошуа проведе бій з Еріком Моліною і, в разі перемоги, може відразу оголосити про проведення наступного бою проти українця.

Промоутер Джошуа Едді Херн зазначає: «Ми вже практично про все домовилися. Залишилися деякі подробиці. Представники Кличка дуже прискіпливі в питаннях контракту. Вони хочуть, щоб все було ідеально».

На кону поєдинку Джошуа - Кличко буде пояс IBF, що належить британському суперважковику і вакантний трофей "супер чемпіона" WBA. Найімовірніше, бій буде проходити навесні 2017-го на одній з арен Великобританії.