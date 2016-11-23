Кличко хоче боксувати з Ф'юрі, а не з Джошуа - екс-чемпіон світу Леннокс Льюїс

Український екс-чемпіон світу з боксу Володимир Кличко більше хоче провести матч-реванш з Тайсоном Ф'юрі, аніж бій з чемпіоном світу за версією IBF Ентоні Джошуа. Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс в коментарі Sky Sports.

"Кличко хоче побити хлопця, який побив його, але зараз у нього немає такої можливості, і йому доведеться битися з кимось іншим. Він не налаштований на такий бій, тому що Джошуа - не той, з ким він хоче битися насправді. Ось кого він дійсно хоче побити, так це того хлопця, який побив його", - сказав Леннокс Льюїс.

При цьому британець вважає, що Кличко все-таки проведе бій з Джошуа, щоб повернути собі один з поясів.

"Чи відбудеться бій Кличка з Джошуа? Думаю, так. У Джошуа один з титулів Кличко, один з його поясів. І Кличко хоче повернути цей пояс собі", - вважає Льюїс.

Нагадаємо, що раніше промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн висловлював впевненість, що квитки на бій Кличко - Джошуа будуть реалізовані протягом декількох годин після надходження у продаж. Очікується, що поєдинок відбудеться у квітні 2017 року.