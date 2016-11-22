Кличко займає другу позицію у новому рейтингу WBO

Опубліковано новий рейтинг Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі, де Володимир Кличко (64-4, 54 КО) як і раніше займає 2-ю позицію, повідомляє Братство Кличко.

У топ-5 рейтингу ніяких змін немає.

Крім того, титул чемпіона світу вакантний, після того, як його залишив британець Тайсон Ф'юрі, відмовившись від реваншу з Володимиром Кличком через психологічні проблеми і наркозалежність.

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Новозеландець Джозеф Паркер (21-0, 18 КО), який займає 1-ю позицію і 3-й номер рейтингу мексиканський боксер Енді Руїс (29-0, 19 КО), незабаром розіграють вакантний титул чемпіона світу за версією WBO.

Як повідомлялося, бій Паркер - Руїс пройде 10 грудня в Окленді (Нова Зеландія). Переможець бою за титул Всесвітньої боксерської організації (WBO) у суперважкій вазі, повинен буде провести обов'язковий захист проти 4-го номера рейтингу WBO британця Девіда Хея протягом 120 днів, не пізніше квітня 2017.