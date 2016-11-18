Кличко знаходиться в рейтингу найкращих боксерів журналу "The Ring" протягом 600 тижнів

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко незважаючи на втрату всіх своїх чемпитонских титулів продовжує очолювати рейтинг найкращих боксерів планети за версією авторитетного американського журналу The Ring Magazine, повідомляє Братство Кличко.

Багаторічний домінатор дивізіону знаходиться в ТОП-10 найкращих боксерів планети вже 600 тижнів поспіль (11 з половиною років).

Слідом за українцем в рейтингу розташувалися, Деонтей Вайлдер, Кубрат Пулєв, Луїз Ортіс і Ентоні Джошуа.

"The Ring" виключив у червні російського суперважкоатлета Олександра Повєткіна з рейтингу найкращих супертяжів світу, в якому Повєткін займав другу позицію після Володимира Кличка. Причиною тимчасового виключення Повєткіна з рейтингу The Ring стала позитивна допінг-проба Повєткіна, яка показала наявність слідів у його організмі забороненого препарату.

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Так само поки незрозумілий статус екс-чемпіона світу в суперважкій вазі британця Тайсона Ф'юрі, який досі числиться в чемпіонах журналу "The Ring", але скоріше всього буде дискваліфікований на тривалий термін за вживання заборонених засобів. Можливо вакантний пояс "The Ring Magazine" буде поставлено на кін майбутнього мегафайта Кличко - Джошуа, який повинен відбутися навесні 2017 року

Кличко-молодший володів чемпіонським поясом цього авторитетного видання більше 6-ти років, який отримав його, як кращий боксер світу в суперважкій вазі, після перемоги над Русланом Чагаєвим у червні 2009 року.

У листопаді 2015-го року він програвцей та інші чемпіонські пояси в бою з британцем Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів за очками.