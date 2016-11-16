Сьогодні виповнюється 20 років дебюту братів Кличків на професійному рингу (відео)

Сьогодні виповнюється 20 років дебюту легендарних українських боксерів Віталія та Володимира Кличка на професійному рингу.

Читайте такожБій між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа можуть оголосити до кінця рокуЦя подія сталася 16 листопада 1996 року в Гамбурзі. Першим на ринг вийшов Віталій Кличко та переміг нокаутом у другому раунді британця Тоні Бредхема.

Після цього Володимир Кличко вже в першому раунді впорався з мексиканцем Фабіаном Мезою.

Зазначимо, що в той час Віталій Кличко вже був чемпіоном світу з кікбоксингу, а Володимир - переможцем Олімпіади-1996 в Атланті.

У 1999 році Віталій Кличко став чемпіоном світу за версією WBC і з невеликими перервами володів цим титулом до 2012 року, поки не завершив боксерську кар'єру.

Володимир Кличко був чемпіоном світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA, а також за версією журналу The Ring. Він втратив ці титули після поразки від британця Тайсона Ф'юрі в 2015 році.